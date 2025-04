Carlos Vilaça é o candidato do PS à liderança da União de Freguesias de Ereira e Lapa

Carlos Vilaça, 65 anos, é o candidato do Partido Socialista à presidência da União de Freguesias de Ereira e Lapa. Residente na Lapa e dirigente da Associação Filarmónica União Lapense (AFUL) e do Centro de Dia da Lapa, o candidato estudou Gestão Bancária no Instituto Superior de Gestão Bancária e começou o seu percurso profissional em 1977 no escritório de uma empresa de metalomecânica. Em 1983, transitou para os quadros da Caixa Geral de Depósitos, onde exerceu atividade durante 33 anos.

Em 2017, foi eleito tesoureiro da AFUL, cargo que ocupa até à data e ao qual juntou mais recentemente o de tesoureiro do Centro de Dia da Lapa. Desde 2021, é autarca na Assembleia de Freguesia da União de Freguesias da Ereira e Lapa. Diz que tudo fará no sentido de concretizar avanços no processo de desagregação dessas freguesias, respeitando-se aquela que é a vontade das populações.