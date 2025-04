Empreitada do Cineteatro S. Pedro de Abrantes prolongada até final de Maio

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou a prorrogação do prazo de conclusão das obras do Cineteatro São Pedro por mais 55 dias, com fim a 20 de Maio de 2025. A empreitada começou em 2023 e visa o restauro, reabilitação, remodelação e ampliação do edifício. O executivo aprovou também o plano de trabalhos, o programa de equipamentos, o programa de mão de obra e o cronograma financeiro, que define os pagamentos ao longo da obra, afirmando o presidente da câmara, Manuel Valamatos, que espera que a obra decorra sem problemas, dado a importância da recuperação do edifício histórico.

Recorde-se que as obras do edifício começaram em 2023, tendo sido adjudicada por cerca de 2.8 milhões de euros à firma João António Gonçalves, Engenharia, Lda. A requalificação do edifício visa a ampliação do palco e o número de lugares disponíveis, ficando 246 cadeiras livres na plateia e 140 no primeiro balcão, com um total de 386 lugares. Para além dos camarins do piso 0, o cineteatro vai ter também novos camarins no piso -1 e as escadas de acesso à plateia vão ser reconstruídas.