Francisco Guerra entra na corrida autárquica em Alenquer com apoio do PSD e CDS

Francisco Guerra anunciou que é candidato à Câmara Municipal de Alenquer nas autárquicas deste ano, pelo Movimento Cívico TODOS, com o apoio do PSD e do CDS. O candidato, que continua a ser militante do PSD, garantiu que a sua candidatura não é contra ninguém, mas sublinhou que a sua decisão surge devido à falta de renovação no Partido Socialista.

O anúncio foi feito no Teatro Ana Pereira, na Liga dos Amigos de Alenquer, local onde recordou alguns dos episódios de infância. Afirmou que a sua candidatura não é contra ninguém e que “se o Partido Socialista, ao fim de quase cinco décadas, tivesse apostado em renovar os seus melhores e executado as promessas adiadas, tinha ficado no meu canto”. Para o candidato do TODOS, o que o PS apresenta “supostamente num quadro renovado é mais do mesmo, apenas tonificado pela idade dos protagonistas”.

A porta não está fechada ao apoio de mais partidos, como a Iniciativa Liberal, afirmou Francisco Guerra, sublinhando, contudo, que continua a ser militante do PSD. Questionado pelo O MIRANTE sobre a possibilidade de ter sido cabeça de lista pelo PSD, disse não ter sido indicado pelo partido e que era “estranho”, uma vez que não faz parte dos órgãos locais do partido. “Por outro lado, temos de ultrapassar a estratégia política do partido A ou B. Além disso, o PSD tinha quezílias internas e um vereador sem qualquer ligação ao partido a nível local e que veio aqui prestar um serviço ao PSD, essa é a realidade”, reiterou.

Quanto ao programa eleitoral, afirmou que será apresentado em momento oportuno, assim como a decisão de assumir ou não o cargo de vereador da oposição, caso não vença as eleições. “Os eleitores têm direito a uma resposta, mas ainda é prematuro. Este é só o pontapé de saída das listas desta plataforma e vamos tentar ter candidatos a todas as juntas de freguesia e assembleia municipal”, disse a O MIRANTE. O candidato avançou ainda que Filipe Rogeiro, técnico superior na Câmara de Alenquer e seu amigo de longa data, poderá ser o número dois na lista à câmara.