João Morgado lidera JSD do distrito de Santarém

A Juventude Social Democrata Distrital de Santarém elegeu os seus novos órgãos no VIII Congresso, que decorreu no Cineteatro Municipal de Constância.

João Morgado é o novo líder distrital da Juventude Social Democrata de Santarém. O jovem, de 24 anos, é natural de Rossio ao Sul do Tejo, Abrantes, é licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais e exerce as funções de técnico bancário numa instituição financeira. No congresso distrital da JSD, que decorreu no Cineteatro Municipal de Constância, Diogo Carvalho, de Rio Maior, foi eleito presidente da Mesa do Congresso Distrital.

Como vice-presidentes da comissão política foram eleitos Luís Colaço (Rio Maior), Daniel Nunes (Salvaterra de Magos), João Fonseca (Tomar) e João Pedro Moura (Benavente), enquanto como secretária-geral foi eleita Matilde Cunha (Cartaxo). Quanto à Mesa do Congresso Distrital, Martim Nogueira (Cartaxo) e Beatriz Moura (Ourém) são os vice-presidentes e André Dias (Abrantes) e Ricardo Carlos (Tomar) assumem os lugares de secretários.

João Morgado afirma que alguns dos propósitos da sua candidatura passam por “aumentar a proximidade e inclusão da JSD às comunidades, ajudar na reactivação das concelhias inactivas e continuar as actividades de formação de jovens pela JSD Distrital de Santarém”. No VIII Congresso Distrital da JSD, foram ainda homenageados os ex-presidentes dessa estrutura.