Liliana Barroso é a candidata da CDU à Câmara de Coruche

Enfermeira de profissão, Liliana Barroso tem experiência autárquica, nomeadamente na freguesia do Couço.

A enfermeira Liliana Barroso de Sousa é a candidata da CDU à Câmara Municipal de Coruche nas eleições autárquicas deste ano, anunciou a coligação em comunicado. Com 45 anos, a candidata é licenciada em Educação Básica e Enfermagem, mestre e especialista em Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica e, actualmente, doutoranda na área da influência dos enfermeiros nas políticas de saúde. Liliana Barroso, que exerce funções profissionais como enfermeira no Serviço de Urgência Básica de Montemor-o-Novo, foi vereadora em regime de substituição da Câmara Municipal de Coruche, deputada municipal, deputada intermunicipal, secretária da Junta de Freguesia do Couço e presidente da Assembleia de Freguesia do Couço. No comunicado, o partido critica a gestão do PS no município, afirmando que, após “duas décadas de governação socialista”, o concelho enfrenta problemas como “habitação desadequada, abandono do património, degradação de equipamentos culturais e desportivos e desvalorização dos trabalhadores municipais”. A CDU apresenta esta candidatura como “uma força política com projecto, propostas e soluções para Coruche”, defendendo uma “gestão autárquica de proximidade que valorize o território e garanta um desenvolvimento equilibrado”. Entre as prioridades estão um “maior investimento em educação, saúde, transportes e habitação, (…) promoção de energias renováveis (…) e valorização do território para as futuras gerações”.