Praça de Touros de Santarém com zona envolvente dignificada

Inauguração das obras de pavimentação junto à Monumental Celestino Graça decorreu no dia 5 de Abril, data da primeira corrida da temporada no recinto.

A zona envolvente à Praça de Touros Celestino Graça, em Santarém, foi requalificada pelo município numa área que é propriedade da Misericórdia de Santarém. Onde antes havia pó e lama há agora pavimento em asfalto, numa intervenção que garante outra dignidade, conforto e segurança, como referiu na inauguração o presidente da Câmara de Santarém, João Leite. Durante a empreitada foram também plantadas mais de cem árvores, adiantou o autarca, que sublinhou o trabalho dos técnicos do município no encontrar de uma solução célere para aquela zona do Campo Infante da Câmara.

O provedor da Misericórdia de Santarém, José Miguel Noras, agradeceu a cooperação do município na realização de uma obra marcante e de interesse público que acaba com o pó e o lamaçal nessa zona, adiantando que este pode ter sido o início de uma série de investimentos na praça de touros, de forma a modernizá-la e torná-la apta também para outras actividades.

Município despende 64 mil euros em bilhetes

A inauguração das obras decorreu na tarde em que se realizou a primeira corrida de toiros da temporada na Monumental Celestino Graça, das três programadas para este ano. Mais uma vez, a Câmara de Santarém apoia a actividade taurina com a aquisição de bilhetes para os três espectáculos, num valor total de 64.386 euros, que são depois oferecidos à população. As restantes corridas em Santarém estão agendadas para dias 7 e 10 de Junho.

A aquisição de bilhetes à associação que gere a praça de toiros de Santarém é uma opção política assumida pela Câmara de Santarém desde que o PSD passou a gerir a autarquia, em 2005, tendo prosseguido neste mandato em que os social-democratas têm em vigor um acordo de governação da autarquia com o Partido Socialista.