Roda do Mouchão de Tomar recebe reabilitação profunda

A Câmara de Tomar está a proceder, através dos seus serviços de carpintaria, à reabilitação da emblemática roda do Mouchão. A previsão de conclusão dos trabalhos é para antes da Páscoa. A estrutura já foi desmontada, a fim de proceder à limpeza do canal, lavagem e pintura das paredes e grades envolventes. Da actual roda, apenas vai ser mantido o veio central e os calheiros que recolhem a água dos púcaros. A estrutura de madeira vai ter uma reabilitação profunda, visto que já se encontrava no limite da durabilidade.

A roda do Mouchão, construída e mantida pelo município de Tomar, constitui um ex-líbris da cidade, sendo tradicionalmente colocada em funcionamento entre Abril e Junho. Desde 2021, com a construção do açude também em madeira, mas com maior resistência, associada à limpeza preventiva do rio e à capacidade de resposta na remoção de obstáculos retidos na sua estrutura, foi possível manter a roda em funcionamento quase permanentemente, o que aumentou o desgaste dos elementos que a constituem, havendo a necessidade de uma intervenção mais regular na sua manutenção.