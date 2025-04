Rui Martinho candidata-se à Câmara da Chamusca e promete mais participação e transparência

Actual presidente da Junta da Chamusca e Pinheiro Grande é o cabeça de lista do movimento independente “Primeiro a nossa Terra” à Câmara Municipal da Chamusca.

O movimento independente “Primeiro a nossa Terra” anunciou a candidatura de Rui Martinho à presidência da Câmara Municipal da Chamusca nas eleições autárquicas de 2025. A candidatura do actual presidente da União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande, autarquia que preside há três mandatos, reúne “um amplo movimento de cidadãos das mais variadas origens partidárias que partilham a convicção de que a política só faz sentido quando é exercida em prol do bem comum e ao serviço das populações”, lê-se num comunicado enviado para a redacção de O MIRANTE.

Assente num modelo de governação mais participativo e transparente, o movimento “assume um compromisso firme com o desenvolvimento equilibrado do concelho, respeitando as identidades da Lezíria e da Charneca e promovendo uma estratégia de crescimento que valorize todas as freguesias e comunidades”. A mesma nota refere que Rui Martinho é um candidato com um percurso marcado pela sua proximidade à população, sensibilidade social e capacidade de construir consensos. O seu perfil agregador e dinâmico é a base deste projecto mobilizador, enriquecido pelas ideias e competências de todos aqueles que integram este movimento independente de cidadãos, lê-se.

O comunicado adianta ainda que em breve vão ser divulgadas as listas completas do movimento, “compostas por pessoas empenhadas no progresso do concelho da Chamusca e na defesa dos interesses da sua população”. “Chegou o momento de (…) assumir, com independência, determinação e competência, a construção de um futuro melhor na vida dos lugares, das aldeias e das vilas do concelho”, conclui a nota.