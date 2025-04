Abrantes aprova contrato de comodato para residência de estudantes junto a escola secundária

Projecto visa transformar um imóvel devoluto em residência para estudantes e espaço para actividades artísticas.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou, na última sessão camarária, a minuta do contrato de comodato para a cedência temporária de um imóvel junto à Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes. O projecto tem o objetivo de transformar o imóvel devoluto em um alojamento para estudantes do ensino superior. O presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, destacou a importância do projecto para o município, afirmando que é um “passo fundamental” para requalificar o edifício em questão e para que seja ao mesmo tempo construída uma nova residência para estudantes.

O contrato prevê ainda a criação de uma área no piso 0 para o Agrupamento de Escolas nº 2, dedicada ao ensino de actividades artísticas e musicais, salientando Manuel Valamatos que a iniciativa vai criar mais oportunidades para os estudantes e a comunidade escolar.