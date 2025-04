Acolher Prá Vida instala-se no Carregado com apoio da junta

A União de Freguesias de Carregado e Cadafais formalizou dois protocolos de colaboração com a Associação Acolher Prá Vida, que apoia doentes oncológicos. A sede da associação ficará no Carregado, onde disponibilizará consultas de psicologia aos seus associados doentes oncológicos. Os protocolos foram assinados no dia 7 de Abril, na sede da União de Freguesias, no Carregado. De acordo com o presidente da junta, Carlos Martins, foi dado um passo relevante no reforço da resposta social e emocional às famílias da comunidade.