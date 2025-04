Agrupamento 342 de Vialonga organizou Dia de Baden Powell

O Agrupamento de Escuteiros 342 de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, organizou o Dia de Baden Powell, um encontro inserido nas comemorações do 25.º aniversário do Núcleo Solarius. O evento contou com o apoio do município, que aprovou por unanimidade em reunião de câmara conceder vários apoios, incluindo a sonorização do evento, no valor de 2.500 euros, a segurança com um custo de 383,40 euros e a disponibilização de 14 WC’s químicos, cujo custo ascendeu a 1.800 euros. Além do apoio financeiro, a câmara disponibilizou um conjunto de recursos logísticos no Parque Urbano da Quinta da Flamenga, incluindo a cedência de 100 cadeiras, 50 grades e corrente elétrica no local, bem como 50 lembranças institucionais aos participantes.