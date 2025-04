Aprovadas alterações para a Quinta do Pelourinho em Povos

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou uma proposta de alteração ao projecto de loteamento da Quinta do Pelourinho, situada em Povos, cidade de Vila Franca de Xira. O projecto original, aprovado a 1 de Junho de 2011, prevê a criação de 12 lotes, dos quais 11 são destinados a habitação colectiva, num total de 106 fogos, distribuídos por edifícios com cércea variável entre três e quatro pisos e duas caves.

A principal alteração agora proposta diz respeito ao redimensionamento da via de circulação interna da urbanização, também conhecida por Rua A, de modo a garantir a conformidade com o Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios. As novas exigências técnicas levaram à necessidade de rever a largura da via e a configuração da bolsa de inversão de marcha, dado que se trata de um impasse. Como as mudanças respeitam os requisitos técnicos e urbanísticos previstos na lei, a câmara considera não haver inconvenientes na sua implementação. A Quinta do Pelourinho, um loteamento misto, integra tanto áreas rústicas como urbanas e é uma das principais urbanizações de Povos.