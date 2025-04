Autocarro eléctrico reforça frota escolar de Benavente

A Câmara de Benavente vai modernizar a frota de transporte escolar com a aquisição de um autocarro 100% eléctrico, um investimento que, tal como O MIRANTE havia noticiado, foi aprovado, em Fevereiro, em reunião de câmara. A vice-presidente da autarquia, Catarina Vale (CDU), esteve em Lisboa na sessão de assinatura dos contratos da medida reforçada “Descarbonização dos Transportes Públicos”, que garante financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A candidatura apresentada pelo município de Benavente prevê a aquisição de um autocarro 100% eléctrico, com capacidade para 18 lugares sentados, 14 em pé e um espaço destinado a cadeira de rodas, bem como a instalação de um posto de carregamento eléctrico exclusivo para o veículo. Com um investimento total de 372.984 euros, o projecto será financiado em 233.249 euros pelo PRR.