Câmara de VFX substitui contentores danificados em Alverca

A Câmara de Vila Franca de Xira já procedeu à substituição dos contentores de lixo danificados na Avenida Infante Dom Pedro, em Alverca do Ribatejo. Os moradores tinham manifestado queixas tanto sobre o estado dos contentores como da falta de limpeza dos mesmos.

Após as questões levantadas por O MIRANTE, os contentores foram alvo de limpeza pelos serviços municipais. “Encontra-se em curso, em Alverca do Ribatejo, uma intervenção de conservação dos equipamentos, bem como a lavagem dos contentores e das respectivas bases dos equipamentos enterrados (ilhas ecológicas)”, esclarece o município.

A autarquia garante que monitoriza os cerca de 4800 equipamentos de recolha de lixo existentes no concelho, solicitando, contudo, que todas as ocorrências sejam reportadas aos serviços municipais através do número verde gratuito 800 206 726. Quanto à possibilidade de instalação de uma ilha ecológica na Avenida Infante Dom Pedro, em substituição dos actuais contentores, a câmara informa que tal não é “tecnicamente viável” naquele arruamento.