CIJVS organiza mais uma conferência em Santarém

O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão organiza no dia 22 de Abril mais uma conferência. “Viseu e a Beira Lafonense (séculos IX-XII): alguns aspectos”, é o tema da palestra a cargo da professora Maria Teresa Nobre Veloso. A sessão tem início marcado para as 18h30 e tem lugar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém.