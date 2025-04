CIRE de Tomar recebe apoio municipal de 50 mil euros

O executivo da Câmara de Tomar aprovou a atribuição de um apoio de 50 mil euros ao CIRE – Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. O subsídio, aprovado por unanimidade, visa ajudar a suportar os custos com a criação de uma creche e de uma residência autónoma, as mais recentes valências da instituição.

O presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS), explicou que o município tem vindo a apoiar instituições que tenham construído infraestruturas novas ou ampliado as já existentes. “Temos atribuído este apoio no valor de 50.000€, e é o que propomos também ao CIRE em virtude dos investimentos que fez agora”, referiu.

Recorde-se que o CIRE assinalou o 49º aniversário no dia 10 de Fevereiro com a inauguração da creche e residência autónoma. A CIRE Creche destina-se a crianças até aos três anos e está localizada na Avenida Dona Maria II, tendo capacidade para 33 crianças. Já a Residência Autónoma Casa Tiago Nuno, nas Algarvias, vai acolher quatro utentes.