Informar para Proteger vale prémio nacional a Alenquer

A ANGES – Associação Nacional de Gerontologia Social distinguiu o programa “Informar para Proteger”, criado pela Câmara de Alenquer, como uma boa prática que promove uma comunidade mais activa e saudável. A Bandeira de Mérito Social 2025 foi recebida na gala organizada pela ANGES para o efeito, que teve lugar em Oliveira do Bairro e onde estiveram Ana Filipa Venâncio (Divisão de Acção Social e Saúde), Ana Maria Luís (Serviço Municipal de Protecção Civil) e Susana Rosa (Serviço Municipal de Informação ao Consumidor) em representação do município de Alenquer.

A candidatura de Alenquer foi uma de 158 distinguidas num universo de 532 candidatos. A iniciativa “Informar para Proteger”, promovida pelo SMIC, é vocacionada para os cidadãos mais velhos e pressupõe-se como um momento para partilhar e elucidar dúvidas relativamente a práticas desleais. Nos últimos meses, a iniciativa percorreu as freguesias de Ota, Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha, Olhalvo e Abrigada e Cabanas de Torres, chegando a mais de 230 pessoas.