Luís Fernandes morre em acidente depois de ser atingido por palete com 1.500 quilos em fábrica de Ulme

Luís Fernandes perdeu a vida na madrugada de sexta-feira num acidente de trabalho na empresa Aguarela do Mundo, em Ulme. Tinha perto de 40 anos e estava a trabalhar na fábrica há cerca de meio ano.

Luís Carlos Fernandes, natural da Carregueira, morreu num acidente de trabalho na madrugada de sexta-feira, 11 de Abril, na empresa Aguarela do Mundo, fábrica que faz a captação e engarrafamento de água mineral e também a fabricação de refrigerantes na Zona Industrial de Ulme, no concelho da Chamusca. Segundo confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-regional da Lezíria da Protecção Civil, o acidente ocorreu pelas 06h36 da manhã. Luís Fernandes ficou gravemente ferido depois de ser atingido por uma palete com um “Big-Bag” com 1.500 quilos de plástico.

Saiu do local como vítima grave e foi transportado para o Hospital Distrital de Santarém, da Unidade Local de Saúde da Lezíria. O óbito foi declarado horas depois. Estiveram no local do acidente dois veículos dos Bombeiros Voluntários da Chamusca, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

Luís Carlos Fernandes nasceu e cresceu na Carregueira, freguesia do concelho da Chamusca, onde ainda residia. Era filho único e vivia actualmente com a mãe, uma vez que o pai faleceu há alguns anos. Tinha uma namorada, com quem tinha uma relação estável há algum tempo. Segundo O MIRANTE conseguiu apurar, Luís Fernandes estava a trabalhar na empresa de Ulme há cerca de meio ano, através de uma empresa de trabalho temporário. Antes de ingressar na fábrica, tinha trabalhado numa empresa localizada no Eco-Parque do Relvão, na Carregueira. Luís Fernandes era uma pessoa querida na terra, conhecido pela sua alegria e boa disposição, que se dava bem com toda a gente, afirmaram ao nosso jornal alguns amigos que lamentam a perda de um “bom ser humano”.

Segundo apurou O MIRANTE, esta não é a primeira vez que um funcionário da empresa morre durante o trabalho. Há vários anos um homem perdeu a vida depois de cair de uma altura de mais de seis metros.