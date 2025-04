Morreu a mascote dos Bombeiros de Vila Franca de Xira

Morreu Fénix, a cadela mascote dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca de Xira que curiosamente nasceu no mesmo dia em que foi fundada a associação humanitária, a 1 de Maio, anunciou a instituição, salientando que esta “companheira leal e fiel” teve uma “longa e feliz vida”.

“A sua presença calorosa e carismática conquistou o coração de todos que a conheceram. Não só no seio dos bombeiros mas por todos os que nos visitaram ao longo destes anos. A Fénix esteve ao nosso lado, dando conforto e alegria. Ficámos mais pobres com menos um dos nossos”, escreve a associação humanitária.