DIREITO DE RESPOSTA

Ao abrigo da Lei n.º 2/99, de 13 de Janeiro, Capítulo V, Secção I, sobre os Direitos de Resposta e de Retificação, vimos por este meio solicitar a retificação de informações divulgadas na notícia publicada por este veículo em 06-04-2025, intitulada Carlos Alves: professor, músico, dirigente e autarca que está a implementar novas estratégias para Arruda dos Vinhos.

Na referida publicação, é mencionado que a candidata Rute Miriam é apoiada pelo PSD. Importa esclarecer que a Rute Miriam Soares dos Santos é, na realidade, uma candidata independente, líder do movimento ‘Juntos por Arruda’, e conta com o apoio conjunto do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS.

Foi inclusive enviado para a vossa redação um Comunicado de Imprensa no dia 10 de Dezembro de 2024 onde referimos: O movimento “Juntos Por Arruda” é uma plataforma política formada pelo PSD, IL, CDS e um grupo de Cidadãos Independentes, com o objectivo de proporcionar uma gestão inovadora, transformadora e sustentável para o município de Arruda dos Vinhos. O movimento procura reunir as forças políticas e a comunidade local em torno de um projecto comum, com o foco no desenvolvimento social, económico e na qualidade de vida para todos os cidadãos.

Rute Miriam Soares dos Santos

