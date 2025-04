“Novas Cartas Portuguesas – O Processo das 3 Marias”

“Novas Cartas Portuguesas – O Processo das 3 Marias” é uma mostra fotográfica que junta imagens de Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, mais conhecidas como “As três Marias”. As fotografias foram tiradas entre 1973 e 1975 e são da autoria de Jorge da Silva Horta, irmão de Maria Teresa Horta. Durante dois anos, José da Silva Horta fotografou as três mulheres em ambiente caseiro e nas audiências de tribunal do processo que lhes foi imposto pelo Estado Novo por causa da obra “Novas Cartas Portuguesas”. Tiago Fernandes, ligado à organização da exposição, afirmou a O MIRANTE que a exposição procura dar destaque às “Três Marias” enquanto individualidades, para lá da sua obra literária, daí que a exposição seja marcada pelos retratos destas mulheres.