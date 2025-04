O Coliseu do Porto recebeu a grande final da terceira edição do Torneio Nacional de Oratória

O Coliseu do Porto recebeu a grande final da terceira edição do Torneio Nacional de Oratória – TOP Talks, que contou com a presença de um finalista tomarense, Ricardo Lopes, aluno do 10.ºA do Agrupamento de Escolas Templários, da Escola Jácome Ratton. O jovem tomarense juntou-se a 13 estudantes que competiram com a apresentação de uma prova de oratória, representando concelhos de vários pontos do país. A 3ª edição do torneio de oratória contou com o Alto Patrocínio da Presidência da República e o apoio institucional da Comissão Nacional Portuguesa da UNESCO.