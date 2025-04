Polidesportivo vandalizado no Cartaxo

O polidesportivo da Quinta das Correias, no Cartaxo, foi vandalizado antes sequer de estar concluído, vendo-se marcas no piso que aparentam ser de rodas de bicicleta. São mais de 80 mil euros de investimento, que a Câmara do Cartaxo relembra ser dinheiro de todos, num novo piso, pinturas, balizas, tabelas de basquetebol, entre outros materiais. “A câmara municipal apela à população para que estes e outros espaços públicos que estão a ser requalificados possam ser preservados por toda a comunidade. Só assim servirão o seu maior objectivo, que é estar ao serviço de todos nós”, escreve a câmara em comunicado.

Este não é um caso isolado de vandalismo no Cartaxo: em Julho de 2024 o Fontanário da Ribeira do Cartaxo foi alvo de vandalismo nas paredes; em Agosto de 2023 o muro do parque de Santa Eulália foi grafitado após ter sido pintado; e em 2022 partiram vidros à pedrada em Vila Chã de Ourique.