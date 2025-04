Vila Franca de Xira aprova estágios para alunas do Politécnico de Leiria

A Câmara de Vila Franca de Xira deu luz verde à celebração de protocolos que permitirão a duas formandas do Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Saúde realizarem o seu estágio curricular na Unidade de Promoção do Sucesso Escolar, integrada no Departamento de Educação do município. O estágio proporcionará uma formação prática essencial, permitindo que as formandas desenvolvam competências técnicas e relacionais fundamentais para a sua qualificação profissional e futura inserção no mercado de trabalho.

A Unidade de Promoção do Sucesso Escolar de Vila Franca de Xira tem desempenhado um papel importante na intervenção directa nas escolas do município, oferecendo apoios que actuam como medidas preventivas do insucesso escolar. Com o aumento das necessidades e dificuldades enfrentadas pelo sistema educativo, esta colaboração reforça a missão do município na promoção de uma educação inclusiva e eficaz, lê-se na proposta aprovada em reunião de câmara.