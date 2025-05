Caminhada das Cores no Cartaxo

A Caminhada das Cores regressa a 31 de Maio às ruas do Cartaxo, organizada pelo Ateneu Artístico Cartaxense, depois de uma adesão de 700 participantes no ano passado. A animação começa pela manhã com o especial Dia da Criança com insufláveis, jogos tradicionais, pinturas faciais e demonstração de viaturas das forças de segurança. O início da caminhada está marcado para as 15h30 com animação de Rui Pereira e DJs Bruno Vintém e Tiago Riko. Os participantes seguem em direcção à Praça 15 de Dezembro onde podem fazer um breve abastecimento com alguns dos vinhos da região, acompanhados de folclore. Depois retomam ao ponto de partida onde estará instalada a meta e o arraial pela noite dentro. Os kits podem ser levantados no Ateneu Artístico Cartaxense a partir de 28 de Maio e na manhã do próprio dia da iniciativa. As inscrições estão abertas online. O custo da caminhada para adultos é de 15 euros e para crianças até aos 12 anos de 5 euros. Cada participante recebe um kit com uma t-shirt, saco tipo mochila, garrafa de água, senha para bifana, uma maçã, dois sacos de pó colorido e um voucher para uma bebida à escolha.