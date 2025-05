Encontro de bicicletas na Chamusca com participantes de todo o país

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande realizou o 9º Encontro de Bicicletas Antigas da Chamusca com a presença de participantes de vários pontos do país que percorreram as ruas da vila e visitaram a Casa Memória dos Soldados da Paz. Seguiu-se o momento de convívio e partilha na bucha e no almoço.