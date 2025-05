Mia Couto vai falar para alunos de Tomar durante iniciativa Bibliotecando

O escritor moçambicano Mia Couto vai ser homenageado na edição deste ano do Bibliotecando em Tomar, que decorrerá a 16 e 17 de Maio na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca.

Mia Couto, um dos nomes maiores da literatura lusófona contemporânea, vai receber o Prémio Bibliotecando 2025, em Tomar, e será um dos oradores convidados do evento, subordinado ao tema “Centros e Periferias: Um diálogo necessário”. Em comunicado, o município de Tomar indica que Mia Couto vai ser a figura de destaque da 15.ª edição do Bibliotecando, agendada para 16 e 17 de Maio, onde será homenageado, e a sua obra analisada e interpretada por especialistas e leitores. Na véspera do evento, a 15 de Maio, o autor vai ter dois encontros com os seus leitores na biblioteca municipal, o primeiro das quais, à tarde, com os alunos das escolas do concelho, e, à noite, em sessão aberta ao público em geral. As sessões têm entrada livre, sendo as do Bibliotecando sujeitas a inscrição prévia.

Luís Ricardo Duarte, Pedro Freitas, Zeferino Coelho, Guilherme d’Oliveira Martins, José Luís Laranjeira, Maria Isaac e Possidónio Cachapa são alguns dos oradores convidados para a iniciativa. Durante dois dias, os participantes “partirão da premissa do tema” proposto para, nos vários debates, reflectir sobre o “binómio centro-periferia” e “abrir espaços de discussão” em torno de questões sociais, políticas, económicas, culturais e urbanísticas.

O Bibliotecando em Tomar, que tem como presidente da Comissão de Honra Guilherme d’Oliveira Martins, resulta de uma parceria entre os Agrupamentos de Escolas Templários e Nuno de Santa Maria, o município, o Centro de Formação “Os Templários”, a Rede de Bibliotecas Escolares, o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro Nacional de Cultura.