Oficina de Artes Tradicionais em Tomar recebeu acção de cestaria em vime

A artesã Tânia Mendes desenvolveu na oficina de artes tradicionais, instalada no Convento de São Francisco, em Tomar, os workshops de cestaria para famílias e cestas redondas com a participação de sete formandos. A iniciativa, integrada na programação da Bienal Artes e Ofícios Novo Design, evento organizado pela “Spira - revitalização patrimonial”, teve como finalidade a transmissão de técnicas e valorização do artesanato tradicional. Ao longo da sessão, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as características do vime, aprender os métodos de preparação e manuseamento, bem como executar as técnicas básicas de entrelaçamento que permitem a criação de cestos artesanais.