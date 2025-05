Atleta do Cartaxo, Lara Magalhães, é Campeã Nacional de Pentatlo

Lara Magalhães, atleta da Escola de Atletismo do Cartaxo, venceu a final nacional do Torneio Atleta Completo e sagrou-se Campeã Nacional de Pentatlo.

A atleta da Escola de Atletismo do Cartaxo, Lara Magalhães, sagrou-se Campeã Nacional de Pentatlo depois de vencer a final Nacional do Torneio Atleta Completo, em Beja, que decorreu nos dias 26 e 27 de Abril. A atleta sub-14 cartaxense venceu a competição com 2890 pontos. Gustavo Filho, atleta sub-16 de Heptatlo, também competiu e ficou em 8.º lugar do seu escalão, com 3471 pontos. A Associação de Atletismo do Cartaxo venceu a competição por equipas, com um total de 12499 pontos.