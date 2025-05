Búzios com recordes e pódios no Torneio do Sorraia

O Torneio do Sorraia em natação regressou às Piscinas Municipais de Coruche, com a sua 16.ª edição a reunir 326 nadadores em representação de 20 clubes das associações de natação dos distritos de Santarém, Lisboa e Alentejo. A equipa da casa, a Búzios, participou com 28 nadadores que deram provas da sua consistência e evolução, somando 43 recordes pessoais e qualificando-se para 25 finais. Destas, resultaram dez subidas ao pódio, com especial destaque para Matilde Bibi, que conquistou duas medalhas de ouro (100 metros bruços e 100 livres, escalão Infantil A) e estabeleceu um novo recorde do torneio na prova dos 100 metros livres.

Entre os restantes destaques, Sofia Pereira arrecadou a prata nos 100 metros livres (Juvenil), enquanto David Pacheco (Juvenil), Leonor Martins (Juvenil), Alícia Deep (Infantil A) e Matias Pacheco (Infantil B) garantiram várias medalhas de bronze nas respectivas categorias. Na classificação colectiva, a Búzios terminou em quarto lugar, ficando à beira do pódio.