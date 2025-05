Infantis da Casa do Benfica da Golegã vencem campeonato distrital

Equipa de infantis de futsal da Casa do Benfica da Golegã fez a festa de campeão distrital de futsal no sábado, 3 de Maio, após a última jornada do campeonato.

Depois de ter garantido o título na oitava de 10 jornadas da segunda fase do campeonato distrital, a equipa de infantis de futsal da Casa do Benfica da Golegã fez a festa com a taça no dia 3 de Maio, no Pavilhão Municipal da Golegã, depois de jogada a última jornada com a Juventude Ouriense. A cerimónia de entrega do troféu contou com a presença do vice-presidente da Câmara Municipal da Golegã, Diogo Rosa, dos representantes da direcção da Associação de Futebol de Santarém, Bruno Medinas e Carlos Silva, e do presidente da Casa do Benfica da Golegã, Gonçalo Rodrigues, que destacou o orgulho pelo feito alcançado e o esforço colectivo de todos os envolvidos no projecto.