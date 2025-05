Parreira organiza torneio de futebol de cinco em Junho

O 12.º Torneio de Futebol de 5 da Parreira, freguesia do concelho da Chamusca, decorre de 6 a 10 de Junho. A competição tem prémios de 700 euros para o primeiro lugar, 400 euros para o segundo e 200 euros para o terceiro, sendo que as restantes equipas serão presenteadas com taças. Há ainda troféus para o guarda-redes menos batido, melhor marcador e taça do bar. As inscrições estão abertas até ao dia 30 de Maio. O sorteio dos jogos é no dia 1 de Junho, às 18h00, no salão de convívio.