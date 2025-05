Comunidade Intermunicipal do Oeste dá-se a conhecer no Japão

A Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM) marcou presença na Expo 2025, que decorre em Osaka, no Japão, com uma comitiva liderada pelo seu Conselho Intermunicipal. A delegação contou ainda com a participação da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e do Turismo do Centro. A representação da região teve lugar no Pavilhão de Portugal, localizado na zona “Empowering Lives” do recinto da exposição internacional. Na ocasião foram apresentadas as linhas estratégicas do território, com destaque para a sustentabilidade, inovação e valorização dos recursos endógenos.

A presença institucional teve por objectivo reforçar o compromisso conjunto com a promoção internacional da região Oeste, numa acção que contou igualmente com Ricardo Arroja, presidente da AICEP, e com Lídia Monteiro, vogal do Conselho Directivo do Turismo de Portugal, I.P.