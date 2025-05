Feira de Época regressou a Vila Nova da Barquinha

O Largo 1.º de Dezembro, em Vila Nova da Barquinha, voltou a acolher mais uma edição da Feira de Época, no dia 10 de Maio. O evento emblemático do concelho é um ponto de encontro anual em torno de actividades diversas, com destaque para o artesanato, produtos locais, gastronomia tradicional e animação musical ao longo do dia. Uma celebração da identidade barquinhense e das suas raízes, num ambiente de convívio e partilha, pensado para todas as idades. A Feira do Livro esteve novamente integrada no programa, reforçando a aposta na promoção da leitura e da literatura portuguesa. Este ano contou com a presença dos autores Pedro Dyonysyo, Catarina Mesquita, Nuno Ferreira, Filipa Oliveira e Cléo Martins, que participaram em sessões de autógrafos e conversas com os leitores.