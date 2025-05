ISLA investe em residência para estudantes no centro histórico de Santarém

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), visitou recentemente a obra de requalificação de um edifício no centro histórico da cidade onde vai nascer uma nova residência de estudantes do ISLA Santarém. O imóvel localiza-se junto à Igreja São João de Alporão e à Torre das Cabaças, dois monumentos nacionais local recentemente reabilitados pelo município.

“Esta nova residência é um investimento realizado pelo ISLA Santarém Instituto Politécnico e é da maior relevância: aumenta a capacidade de camas para os nossos estudantes e é uma obra de regeneração urbana no centro histórico”, sublinha o autarca, referindo que o ISLA Santarém investiu mais de 6 milhões de euros no centro histórico nos últimos 3 anos, nas suas novas instalações e nesta nova residência para estudantes.

Em Março de 2023, o ISLA Santarém inaugurou as novas instalações (ISLA Campus), no antigo de edifício dos Correios, no centro da cidade, onde a comunidade académica passou a ter mais e melhores condições para estudar, investigar, trabalhar e aproveitar os momentos de lazer. Na altura, Filipa Martinho, delegada da administração, referiu que o ISLA Campus é a casa que junta uma família – estudantes, professores, funcionários – para estudar, aprender e trabalhar num processo de harmonia, em instalações modernas e capazes de responder à transformação que acontece todos os dias.