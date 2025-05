Adega do Cartaxo celebra 10 anos de Desalmado com pack especial e limitado

Caixa com tinto de 2015 e copo especialmente escolhido “Stoëlzle Lausitz Starlight Burgundy”.

O vinho tinto Desalmado, topo de gama da Adega do Cartaxo, tem agora uma edição especial de 200 unidades, num packaging de uma garrafa de Desalmado 2015 e um copo Stoëlzle Lausitz Starlight Burgundy, eleito para enaltecer as características do Desalmado.

O Desalmado tinto resulta de una mistura de uvas de Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon, Tinta Roriz, Alicante Bouschet, Merlot e Castelão, enunciadas por ordem de “peso” no lote, cujo estágio é feito, durante 12 meses, em barricas novas de carvalho francês, de 225 litros cada, grão extra-fino com tosta média. Seguindo-se o estágio em garrafa, que é, no mínimo, de 24 meses.

Pedro Gil, director de enologia da Adega do Cartaxo, diz que o Desalmado estará sempre pronto a beber aquando da sua chegada ao mercado, mas realça que é um tinto que evolui muito bem em garrafa. Prova disso é esta aposta numa edição especial para o Desalmado tinto 2015, uma década depois da sua vindima.

“É um vinho para a mesa, a pedir comida com tempero, mas que com tempo é um bom amigo, a solo. A temperatura é também um factor-chave, assim como um bom copo. Se possível, aconselha-se que o vinho seja decantado ou, em alternativa, oxigenado no próprio copo”.

E o copo escolhido (pelos sommeliers André Figuinha e António Lopes) foi o Starlight Burgundy, com um bojo mais aberto, onde é potenciada a percepção de todas as notas aromáticas e onde o vinho encontra a libertação e a oxigenação; de vidro fino, que permite uma maior proximidade com a textura e temperatura; com uma haste que nos traz elegância e que tecnicamente nos deixa equilíbrio entre a base e a capacidade volumétrica.

O Desalmado tinto 2015 fica agora disponível em três versões: uma garrafa, a €34,00; três garrafas em caixa de madeira, a €102,00; e num pack de edição limitada a 200 unidades “10 Anos Desalmado: garrafa de tinto 2015 + copo Stoëlzle Lausitz Starlight Burgundy”, com PVP de €42,00. De referir que este vinho foi recentemente eleito um dos Melhores Vinhos de Portugal, provados em 2024, pela Revista de Vinhos.