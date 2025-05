Alenquer reforça competências dos assistentes escolares com acções de formação

A Câmara de Alenquer está a promover acções de formação dirigidas ao pessoal não docente das escolas públicas do concelho. O objectivo é dotar os profissionais de novas valências, promovendo o progresso individual e colectivo de toda a comunidade escolar. Ao todo, serão dez os diferentes momentos de capacitação de trabalhadores que contactam diariamente com as crianças e jovens do concelho de Alenquer.

Desde o início do ano, 101 assistentes operacionais, homens e mulheres que desempenham funções nas várias freguesias do território, participaram nas horas de formação. Os períodos formativos decorreram nos Paços do Concelho, no Centro Escolar de Alenquer e na Escola Básica Pêro de Alenquer, tendo como formadores o Serviço Municipal de Protecção Civil, o professor de Educação Especial do Agrupamento de Escolas Damião de Goes, Nuno Nogueira, e a nutricionista Ana Paula Marques.

A partir de Julho, e até ao final do ano, haverá novas competências a adquirir pelo pessoal não docente, com a frequência dos programas de formação que serão ministrados pelo Gabinete Intermunicipal de Apoio à Vítima, pela Associação 1,2,3 Macaquinho do Xinês, pela psicóloga Eliana Berenguel e, novamente, pela nutricionista Ana Paula Marques. As acções, com a duração de um dia, destinam-se a assistentes técnicos e operacionais dos quatro agrupamentos escolares do município e versarão temas como: Gestão de Stress, A Importância do Brincar, Violência Doméstica e Segurança Alimentar e Boas Práticas em Refeitórios Escolares – Módulo II.