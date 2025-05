Aluno agredido durante visita de estudo a Santarém teve de receber assistência hospitalar

Aluno do sétimo ano da Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos foi alvo de um golpe de estrangulamento, conhecido como mata-leão, por parte de um colega. Perdeu os sentidos e, por ter caído inanimado no chão, sofreu vários ferimentos na face. Mãe vai apresentar queixa e escola abre procedimento disciplinar.

Rodrigo Amaro, de 13 anos, aluno na Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos, foi agredido por um colega com um golpe de estrangulamento, conhecido como mata-leão, que o deixou inconsciente e lhe causou ferimentos e convulsões. O incidente ocorreu ao início da tarde de segunda-feira, 12 de Maio, nas Portas do Sol, em Santarém, durante uma visita de estudo à cidade capital de distrito.

O alerta foi dado pelas 13h30 e o aluno foi transportado em estado grave para o Hospital Distrital de Santarém, onde foi internado nos cuidados intensivos. “Tem o nariz partido, o queixo teve de levar pontos e tem muitas dores, além do trauma que fica”, refere a O MIRANTE a mãe, Ana Andrade, que garante que vai apresentar queixa na Guarda Nacional Republicana (GNR) contra o agressor.

Segundo relata a mãe da vítima, baseando-se no que outros alunos viram e no que o seu filho lhe contou, este terá abordado o alegado agressor e outro colega para saírem do baloiço porque havia outras crianças a querer andar. A abordagem acabou por dar azo a uma discussão que envolveu empurrões de parte a parte, até que o agressor “foi por trás e fez um mata-leão”, fazendo com que Rodrigo Amaro perdesse os sentidos e caísse inanimado no chão. “Não sabemos durante quanto tempo esteve assim, caído, até os professores verem. Mais um bocadinho e talvez o Rodrigo já não estivesse entre nós”, lamenta, emocionada, Ana Andrade, que teme que possa haver sequelas a médio-longo prazo, embora o exame TAC não tenha revelado lesões.

Contactada por O MIRANTE, a directora do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos, Maria Castela Lopes, adianta que o alegado agressor, aluno do sétimo ano - tal como a vítima - foi dispensado de frequentar as aulas esta terça-feira, 13 de Maio, por indicação da direcção. Irá, no entanto, à escola acompanhado do seu encarregado de educação para reunir com a direcção e contar a sua versão do incidente.

Maria Castela Lopes refere ainda que foram auscultados, os professores que acompanharam as crianças durante a visita de estudo e que o caso vai ser remetido para procedimento disciplinar. “Estamos atentos a tudo o que se passa mas não estávamos lá, por isso temos de perceber o que se passou”, sublinhou a directora, acrescentando que nenhum dos alunos envolvidos esteve anteriormente envolvido em episódios de violência na escola.