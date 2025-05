Apoio municipal de 101 mil euros à Misericórdia de Santarém para pintar igreja

Proposta foi aprovada em reunião do executivo da Câmara de Santarém, com reservas por parte do Chega.

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém vai receber um apoio extraordinário de 101 mil euros por parte do município para financiar as obras de pintura e tratamento da fachada da Igreja do antigo Hospital de Jesus Cristo, no centro da cidade. O subsídio foi aprovado em reunião do executivo pelas bancadas do PSD e do PS, com abstenção da vereadora do Chega. Manuela Estêvão afirmou ter o maior respeito e admiração pela instituição em causa, mas justificou a sua posição referindo que a Santa Casa tem receitas próprias e um vasto património, pelo que deixou algumas reservas em relação ao recurso ao erário público para suportar essa despesa.

Na proposta, que foi presente à reunião de câmara de 5 de Maio, informa-se que a Santa Casa da Misericórdia de Santarém pretende reabilitar o exterior da igreja e que “requalificar esse edifício ajuda a preservar um pedaço significativo da história e da cultura de Santarém”. A intervenção na parte exterior melhorará as condições estruturais e beneficiará a comunidade utilizadora, lê-se ainda no documento.

Recorde-se que a Igreja de Nossa Senhora de Jesus do Sítio, monumento nacional, está encerrada desde Janeiro de 2024 por razões de segurança devido ao desprendimento de pedaços de estuque do tecto. O incidente não causou danos pessoais, já que o templo se encontrava vazio. Foi uma questão de sorte, como admitiu o provedor José Miguel Noras, pois a igreja recebia missas e, por vezes, até velórios, além de estar normalmente aberta à visitação do público.

O templo integra-se num conjunto edificado que faz parte do antigo Convento dos Franciscanos da Ordem Terceira, que no século XIX foi transformado em hospital e hoje é um estabelecimento de ensino e sede dos serviços da Misericórdia de Santarém. A igreja foi edificada entre 1615-1649 e ocupou o espaço da antiga ermida medieval de Santa Maria Madalena. Foi classificada como monumento nacional em 8 de Fevereiro de 1923.