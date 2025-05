Arruda lança concurso para melhorar estradas

Foi aprovado, em reunião de câmara de Arruda dos Vinhos, o lançamento de um concurso de 600 mil euros visando completar a terceira fase das obras complementares à variante externa da vila, incluindo a construção de infraestruturas de circulação pedonal e drenagem pluvial na EN 115-4 e a ligação ao parque verde das Rotas. Segundo o presidente do município, Carlos Alves, a empreitada tem como objectivo principal melhorar a circulação pedonal naquele troço da EN115-4. A autarquia pretende também melhorar a mobilidade pedonal e ciclável, através da construção de passeios e do prolongamento da ciclovia no acesso ao Parque das Rotas, reformulando o acesso viário à variante à Estrada da Costa.