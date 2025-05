Empresário de Ourém pede desculpa por invadir campo no Benfica-Sporting

Alfredo Silva dirigiu-se aos árbitros João Pinheiro e Gustavo Correia no final do dérbi Benfica-Sporting proferindo insultos e mostrando uma postura agressiva. O adepto, de 56 anos, está indiciado de tentativa de agressão e veio a público pedir desculpa.

O empresário de Ourém Alfredo Silva, de 56 anos, pede desculpa aos árbitros e ao Benfica por ter invadido o campo no fim do dérbi entre o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal, no passado sábado, 10 de Maio. Alfredo Silva protestou contra o árbitro João Pinheiro e o quarto árbitro Gustavo Correia que apresentaram queixa à Polícia de Segurança Pública (PSP) por ameaças à integridade física. Nos relatórios de árbitros, PSP e delegados da Liga, o incidente ficou registado como tentativa de agressão, arriscando o clube um castigo de um a três jogos à porta fechada. No vídeo que circula nas redes sociais, Alfredo Silva mostra-se bastante exaltado com os braços no ar e chega a fazer o movimento de um murro com o braço direito, ainda que sem atingir o árbitro. Cara a cara, Alfredo Silva chama-lhe de “filho da p*ta”. Em entrevista ao jornal A Bola, Alfredo Silva alega que não tinha intenções de agredir e que até disse ao futebolista Kökçü para ficar descansado. Depois um funcionário do Benfica ter-lhe-á dito para sair e assim o fez acompanhado de um segurança.

Alfredo Silva reconheceu que a situação não foi normal e desculpou-se com as emoções do momento. “Peço desculpa ao senhor João Pinheiro e aos árbitros. E peço desculpa ao Benfica. Isto não se deve fazer, foram as emoções. Jamais faria alguma coisa de mal, juro pelos meus filhos e pelos meus netos. Teria o maior prazer em pedir desculpa pessoalmente aos árbitros. Vou enviar já um pedido de desculpa, por carta e e-mail, ao Rui Costa e ao Benfica. E também ao Conselho de Arbitragem. Sei que os árbitros são humanos e todos falhamos. As emoções às vezes falam mais alto”, referiu em declarações ao jornal A Bola.