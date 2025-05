Enfermeira Patrícia Costa é candidata à presidência da Junta de Freguesia da Carregueira

Patrícia Costa afirma querer trabalhar lado a lado com as pessoas para valorizar as localidades da Carregueira e Arripiado.

O movimento independente “Primeiro a nossa Terra”, que tem como candidato à Câmara Municipal da Chamusca, Rui Martinho, apresenta Patrícia Costa como candidata à presidência da Junta de Freguesia da Carregueira nas eleições autárquicas de 2025. Enfermeira de profissão, Patrícia Costa é uma figura reconhecida pela proximidade à comunidade e pela sua ligação ao associativismo local. “Cuidar de pessoas sempre foi o meu propósito. É isso que me move” afirma Patrícia Costa, que se apresenta como candidata por amor à sua terra e pela confiança numa equipa com valores sólidos e vontade de transformar, lê-se em nota de imprensa.

A mesma nota refere que a candidata destaca a importância da participação activa de todos na construção de um futuro mais dinâmico e coeso para a freguesia: “quero trabalhar lado a lado convosco, ouvir as vossas ideias, acolher as vossas preocupações e encontrar, em conjunto, as melhores soluções”, lê-se. Com uma visão inclusiva, centrada nas pessoas e no desenvolvimento da Carregueira e Arripiado, Patrícia Costa assume o compromisso de “valorizar o que é nosso, cuidar da nossa terra e fazer acontecer, reforçando a identidade de um território com enorme potencial”.

Recorde-se que o movimento também já apresentou como cabeça-de-lista à assembleia municipal, João Cardador, e à União de Freguesias de Chamusca e Pinheiro Grande, Jorge Santos.