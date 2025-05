Equipamentos de emergência falharam em Alenquer durante o apagão

Os rádios alternativos de emergência falharam em Alenquer no dia do apagão de electricidade, a 28 de Abril. O município tinha investido em meios alternativos às antenas móveis, mas os equipamentos não estavam operacionais no dia em que faltou a luz em Portugal e Espanha. “O Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) voltou a falhar. Por causa do último temporal, ocorreu um problema estrutural em Montejunto, com falhas na antena e na cablagem. Estamos a proceder à reposição, e faz sentido ter redundância fora do SIRESP”, explicou o vice-presidente da Câmara de Alenquer, Tiago Pedro, em reunião do executivo.