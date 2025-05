Festas do Sobralinho com a Sopa do Divino Espírito Santo no adro da igreja

As festas da Vila do Sobralinho e do Divino Espírito Santo, decorrem de 22 a 25 de Maio, no espaço exterior da antiga escola básica. Os momentos em destaque no programa são a Procissão das Velas no dia 22, quinta-feira; o concerto da cantora Romana, na sexta-feira, dia 23, e a actuação da Ganda Banda, no sábado, dia 24.

Organizadas pela Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, as festas têm mais momentos de animação, nomeadamente a actuação do duo Musik’Art, antes do concerto de Romana e do DJ Nikky, depois do mesmo, por volta das 23h30. Os Backyard Rádio, actuam antes da Ganda Banda, na noite de 24, sábado, noite que termina com fogo-de-artifício. No último dia, 25, domingo, depois da missa solene, às 11 horas, na Igreja do Divino Espírito Santo, é servida, no adro da igreja, a Sopa do Divino Espírito Santo. A partir das três da tarde, actuam grupos locais.