Forcados de Santarém em digressão pelo México com apoio municipal

A Câmara de Santarém decidiu atribuir um subsídio extraordinário de 7 mil euros aos Forcados Amadores de Santarém. A verba destina-se a financiar a digressão de 21 elementos do grupo ao México, entre 7 e 15 de Maio, para participar em duas das maiores feiras taurinas americanas, em Aguascalientes e Monterrey. É a primeira vez que os forcados escalabitanos actuam em terras mexicanas. O grupo de forcados mais antigo do país conta actualmente com 35 elementos no activo, com uma idade média próxima dos 25 anos.