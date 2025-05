JSD de Torres Novas reactivada após dois anos parada

A Juventude Social Democrata de Torres Novas, que estava sem actividade há cerca de dois anos, foi reactivada com a tomada de posse da nova comissão política presidida por Manuel Fernandes. A mesa da secção é presidida por Maria Leão. “Com motivação, responsabilidade e espírito de missão damos início a um novo caminho em prol dos jovens do nosso concelho”, escreveu a JSD de Torres Novas na sua página de Instagram.

Na mesma rede social, a JSD distrital de Santarém congratulou a “nova estrutura concelhia” que vem reforçar a presença da Juventude Social Democrata no distrito e reafirmar o seu papel “enquanto espaço de representação, crescimento e liderança jovem”.