Licença de maternidade obriga a mexidas na vereação da Câmara de Santarém

Beatriz Martins suspendeu o mandato de vereadora da Câmara Municipal de Santarém por 150 dias, encontrando-se de licença de maternidade após ter dado à luz uma menina. O nome seguinte na lista do PSD era o de Marta Sampaio, que renunciou ao mandato invocando razões profissionais. Por esse motivo, tomou posse como vereadora na bancada do PSD Ana Margarida Luís, que assume os pelouros de Auditoria, Transparência e Prevenção da Corrupção, Fiscalização Municipal, Gestão de Fundos Comunitários e PDM. Recorde-se que Beatriz Martins ocupava as funções de vice-presidente do município à data da suspensão do mandato.