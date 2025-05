Morador da Chamusca queixa-se de elevados prejuízos por causa de trabalhos de operadoras de telecomunicações

Vítor Malaquias diz que por várias vezes técnicos de operadoras de telecomunicações sobem ao telhado da sua casa, sem autorização, e já partiram várias telhas. Prejuízos rondam várias centenas de euros e é o próprio morador que tem de os suportar.

Na Rua Direita de São Pedro, na Chamusca, as intervenções realizadas por técnicos de operadoras de telecomunicações estão a causar elevados prejuízos a Vítor Malaquias. O morador queixa-se de telhas partidas e de outros problemas relacionados com o forro da habitação depois dos trabalhos realizados pelos funcionários. A última situação aconteceu alguns dias antes do 25 de Abril.

Mais uma vez, Vítor Malaquias não estava em casa por estar a trabalhar e recebeu a foto que ilustra este artigo de uma vizinha. “Sobem à minha casa sem pedir autorização. É uma situação recorrente e que já me causou muitos prejuízos, desde telhas partidas a problemas com o forro da casa. São várias centenas de euros, para não dizer milhares”, afirma a O MIRANTE o morador, visivelmente indignado.

Vítor Malaquias diz saber que são várias as operadoras de telecomunicações a executar o serviço e lamenta que os funcionários que estão a prestar serviço às mesmas não tenham a decência de se responsabilizarem pelos danos causados. O munícipe refere que já contactou a Guarda Nacional Republicana (GNR) da Chamusca e que os militares já foram ao local, embora nada possam fazer porque quando chegam já os responsáveis se foram embora. Os responsáveis da Protecção Civil da Chamusca também já estão a par da situação, mas não têm meios para resolver ou impedir que a situação volte a acontecer. “Situações destas causam muita indignação e revelam bem a desfaçatez destas grandes empresas que fazem o que querem com o que é dos outros”, lamenta.