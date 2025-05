Morreu o empresário que fez do Silas em Muge uma referência das bifanas

José João Martins foi um empreendedor e visionário quando em 1982 pegou no negócio de família, depois de ter estado emigrado na Alemanha, e transformou uma casa de bifanas numa referência nacional. O empresário e trabalhador de 77 anos já não está no Silas mas o seu legado é uma marca que fica registada na história de Muge.

José João Martins morreu aos 77 anos e com quatro décadas de dedicação a um conceito na arte de confeccionar bifanas que transportou o nome do seu estabelecimento para uma dimensão nacional. Quando fundou em 1982 o Silas, à beira da Estrada Nacional 118, em Muge, concelho de Salvaterra de Magos, percebeu-se logo que o espaço não era uma simples casa de bifanas, era um local de culto gastronómico, com o seu mentor a procurar sempre a perfeição, a melhor bifana, bem como a inovar para surpreender os clientes, fossem os que passavam em viagem, em trabalho ou que regressavam a casa depois da diversão num bar ou discoteca.

O Silas, nome que não tinha no cartão de cidadão mas que ficou colado à sua figura, saiu para a última morada, na quinta-feira, 8 de Maio, da igreja que olhava para a casa das bifanas que já tinha sido uma taberna e entreposto de comércio de cortiça e peles. José João Martins tinha ido à procura da sorte no estrangeiro, mas acabou por deixar as oportunidades da Alemanha para pegar no estabelecimento que era explorado pela sua mãe. O horário madrugador foi logo a primeira medida que o diferenciou. Começou a levantar-se às quatro e meia da madrugada para abrir o espaço e aproveitar o trânsito de camionistas e de gente que ia trabalhar para outros pontos da região ou na capital do país.

Hoje o Silas, gerido por Dolores Martins, filha do fundador, junta a tradição culinária das bifanas simples e as sopas à inovação e irreverência de bifanas temáticas, como a Vida é Bela, a Camponesa ou a Ar de Roque. O estabelecimento é herdeiro de uma história com mais de 100 anos, desde a taberna. O empreendedorismo de José João Martins levou a desenvolver outras dinâmicas, como a da padaria de Muge que quando o Silas dava os primeiros passos lhe passou a fornecer-lhe o pão quente de madrugada.