Mostra de Maio apresenta criações de jovens talentos de Vila Franca de Xira

A associação Memória É Cultura organizou, pelo terceiro ano consecutivo, a Mostra de Maio, a 11 de Maio, desta vez no Ateneu Artístico Vilafranquense, momento que marcou a apresentação pública dos projectos desenvolvidos no âmbito do programa Pantógrafo - Desafio Criativo 2024/2025, uma iniciativa destinada a jovens entre os 15 e os 20 anos que residam, estudem ou trabalhem no concelho de Vila Franca de Xira.

O programa tem como objectivo estimular a criatividade dos jovens e apoiar o desenvolvimento de projectos originais em várias áreas artísticas, servindo ao mesmo tempo como homenagem às vítimas do acidente de comboio na Póvoa de Santa Iria que vitimou 17 pessoas e feriu mais de 80.

A fase final do programa culmina com a apresentação pública das obras criadas, que este ano abrangem as artes plásticas, música e teatro. No evento foram inauguradas exposições de desenhos e pinturas de Beatriz Falcão, Paloma Cruz e Daniela Duarte, além da apresentação do projecto de música electrónica Neodymium Magnet, do produtor Spikecat, e das peças de percussão Percussion Joy, interpretadas ao vivo por Philippe Drummer. A noite culminou com a encenação da peça original Sob o efeito do destino, por um grupo de jovens intérpretes.

A Câmara de Vila Franca de Xira reconheceu o valor e a relevância cultural da iniciativa e, ao abrigo do Programa de Apoio ao Movimento Associativo, deliberou em reunião do executivo, conceder um apoio financeiro no valor de 2.000 euros à associação, bem como apoio logístico, nomeadamente através da cedência do salão do Ateneu Artístico Vilafranquense.